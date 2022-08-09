北巿已上線 時力籲新北市速完成公投連署系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北9日電）台北市公民投票提案及連署電子系統7月上線。時代力量新北黨部今天呼籲新北市府盡速建置，讓市民徵求提案及連署更加便利，擴大公民參與。新北市民政局說，會加速評估建置。

時代力量新北黨部今天召開記者會，板橋區議員參選人彭盛韶、三重、蘆洲區議員參選人王景弘、新莊區議員參選人吳香君出席。

彭盛韶指出，因應公民投票法2019年修正內容，新北市公投法今年2月增訂電子連署規定，要求新北市政府須建置電子系統，供提案領銜人徵求提案及連署，但至今沒完成；反觀台北市修法完成後7月已完成並上線，台北市民徵求提案更加便利。

吳香君表示，以她這段時間推動「杜絕住宅閒置條例公投」經驗來說，現行規定讓提案人、民眾及市府花費許多不必要成本，提案人不但須準備大量紙本供民眾連署，更要花時間分類整理，民眾也須頂著太陽在路邊寫資料，或另花時間寄回提案書。

她說，市府公務員最後也要花很多時間一一查核，如果有電子連署系統會更有效率。

王景弘表示，過去連署出現「死人連署」等關於認證與人員資料糾紛，善用資訊系統可減輕政府檢查資料負擔，更能清楚識別連署可靠與有效性，且更有機會讓連署人即時了解連署情形，有利擴大公民參與，深化民主發展。

吳香君說，公投高門檻一直是阻礙人民實現直接民主阻礙，既然提案、連署與成案門檻都降低，也應讓民眾表達意見更便利，建置電子連署系統就是還權於民最後一塊拼圖。

民政局接受中央社記者訪問表示，中央尚有資安疑慮，因此尚未建置完成。目前因假帳號灌票情況、自然人憑證驗證及過濾等細節，還有個人資料保護問題都需一併納入設計考量，尚需整體評估。考量台北市已上線，將加速評估建置。

時力提出3點呼籲，包括盡快建置電子連署系統；驗證方式應包含手機號碼驗證，不限自然人憑證，及善用資訊系統減輕各方負擔。

台北市公民投票提案及連署系統在7月27日上線，民眾將多一個管道提案與連署公投，省去擺攤、印紙本等麻煩；不過投票仍須實體進行，公投結果只要屬北市自治範圍就有法律效力。（編輯：方沛清）1110809