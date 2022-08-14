高雄工地2度塌陷遭開罰停工 緊急撤離居民18人

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高雄市前金區自強一路83巷一處建築工地14日下午周邊路面突然龜裂塌陷，市府也緊急撤離周邊民宅共18人，開罰並勒令工地停工。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市前金區自強一路83巷一處建築工地，今天下午周邊路面突然龜裂塌陷，警方獲報到場交管，市府也緊急撤離周邊民宅共18人，開罰並勒令工地停工；這已是此處工地周邊道路3月以來第2度發生塌陷意外。

轄區警方表示，前金區自強一路83巷一處建築工地，今天下午1時41分，周邊道路突然龜裂塌陷，警方獲報後，立即展開路口交通管制，並協助周邊住家撤離，同時通知工務局及消防人員到場處置。

高雄市政府工務局人員今天接受中央社記者訪問表示，這已是此處工地周邊道路第2度發生塌陷意外，但位置與上次不同，這次距離上次塌陷地點約100公尺；目前已緊急撤離周邊民宅共18人。

工務局下午會同高雄市土木技師公會及建築師公會到場勘察，初步研判仍是因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷，並波及5戶民宅。工務局要求承造人立即進行鄰房保護措施及災害應變處理，避免損害範圍擴大。

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工務局表示，已委由消防局緊急處置，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜，同時啟動應變機制，並派員24小時輪值巡守工地。工務局並指出，此案已違反建築法，將處起造人、承造人及監造人新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。

這處建築工地曾在3月22日進行地下室開挖作業時，造成路面塌陷意外，當時也是因鋼板樁擋土壁密合度不足等因素，導致道路土壤流失塌陷。工務局也針對承造人、監造人處以9萬元罰鍰，並勒令停工。（編輯：陳仁華）1110814