屏東農業物產館開幕 超夯彩繪稻田常態設展

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屏東縣政府爭取中央前瞻計畫建設經費興建農業物產館，19日正式營運，緊鄰屏東交流道旁，發揮道之驛功能，提供南來北往的遊客休憩空間。屏東縣長潘孟安（前左3）及民進黨屏東縣長參選人、立委周春米（前左5）等人出席開幕活動。中央社記者李卉婷攝 111年8月19日

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東熱帶農業博覽會中超夯彩繪稻田，隨著農業物產館開幕，將在春秋2季常態設展，今年彩稻田種出大武山、海龜、黑鮪魚，展現物產豐饒屏東。

屏東農業物產館座落於熱博園區場域，縣府在2016年開創與日本同步的3D彩繪稻田技術，圖案年年與國際品牌合作，打造獨創美學地景藝術風格，過去觀賞彩稻看台需使用臨時貨櫃堆疊，自2021年爭取中央前瞻計畫補助建立屏東農業物產館，讓遊客有更舒適的觀賞彩稻空間。

屏東農業物產館自今天正式開館營運，緊鄰屏東交流道旁，發揮道之驛功能，提供南來北往的遊客休憩空間，1樓為屏東好物農特產販售，2樓為「豐味屏東」特展及農業大學培訓中心，遊客於2樓及3樓迴廊可同步觀賞彩稻。

這次彩繪稻田圖案設計，以「自信屏東」為題，風土人文為元素，將大武山、鵝鑾鼻燈塔、黑鮪魚、小琉球、大鵬灣等在地景觀特色融入，以黑、紫、黃、白、綠等5色彩稻呈現，透過立體化轉圖技術展現屏東農業軟實力。

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屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，到屏東的遊客透過農業物產館，休憩活動結合採購屏東最優質的農產品，未來彩繪稻田將在春秋2季常態設展。

與會的立委周春米表示，打造屏東在地品牌，爭取前瞻建設經費，興建農業物產館，作為屏東在地特色物產展銷中心，也規劃屏東農業大學基地，兼具展覽、學習、觀光多功能，一年365天都開放，讓屏北觀光建設再多一處。（編輯：黃世雅）1110819

屏東農業物產館19日正式開館營運，提供南來北往的遊客休憩空間，有屏東好物農特產販售，遊客可採購優質的屏東農漁產品。中央社記者李卉婷攝 111年8月19日