高市宣示2050淨零排放 南部反空污聯盟憂淪空談

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高市府今天舉辦高雄2050淨零及循環經濟國際論壇，市長陳其邁宣示減碳有成，淨零排放刻不容緩。但南部反空污聯盟質疑大林電廠至今仍無退場目標，2050淨零目標恐淪空談。

為達2050淨零排放目標，高雄市政府環保局上午舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，陳其邁與行政院環境保護署副署長蔡鴻德出席，並邀請國外代表、學界、產業界代表等1000多人共聚一堂，透過倡議及專題發表，讓各界見證高雄積極朝淨零排放目標及循環經濟城市邁進的企圖心。

陳其邁致詞表示，全球目前已有132國，213個城市宣示2050淨零排放目標，以高雄去年減碳成效為例，全年共減碳達179萬噸。尤其近3年高雄碳排放總量較2005年基準年，已減碳相當於台北市1年碳排放總量。高雄空品品質已連3年達到8成良率，今年更達到歷年最好成績。

陳其邁指出，今天的論壇最主要是和各國交流2050淨零排放策略或採用循環經濟模式。台灣目前也已擬定淨零排放相關條例，目前正徵詢各環保團體專家及產業界意見，所以希望能藉由論壇，讓條例更完整，有更可行作法。

陳其邁說，淨零條例主要以能源、產業、生活、社會等四大策略，尤其產業是以「淨零大聯盟」，由鋼鐵、石化或高科技產業等大型企業，透過供應鏈模式以大帶小，帶動產業轉型。

對此，南部反空污聯盟發布新聞稿指出，陳其邁在論壇中三度提及達成2050淨零排放目標是「刻不容緩」，環團深表贊同，也肯定宣示「2030無煤高雄」的汽電共生脫煤期程。但對於大林電廠超臨界的燃煤機組，目前仍沒有退場轉型目標。且台電日前仍以40年運轉為目標，若照原定期程，高雄境內的燃煤電廠將使用至2058年，2050淨零目標豈非空言？

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他們認為，高雄將擴建大林電廠2部燃氣機組，及設置七接、八接天然氣接收站，未來碳排勢必持續增加，卻未見市府要求大林電廠提出減煤、去煤具體承諾。且針對「2030無煤高雄」的汽電共生脫煤期程，相較新北2023年即達成汽電共生脫煤階段，高雄仍有落後7年的差距，還有待更加速相關具體措施。

南部反空污聯盟強調，淨零法制化相關的政策進度，日前官方所提出的高雄市淨零城市管理自治條例草案，大多法條仍屬於概括授權及宣示性質，沒有具體明確的制度內容。期待市府能結合公私協力，匯集多方意見，提出實質淨零工作與制度化內容，以免流於制訂無實效的空白法案。（編輯：卞金峰）1110901