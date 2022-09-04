美美與共紹台攝影聯展 介紹南投紹興自然人文美景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「美美與共」紹台攝影聯展即日起在南投虎山藝術館展出到9月28日，南投縣政府文化局長林榮森（左4）等人應邀出席開幕式。（南投縣文化局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投4日電）「美美與共」紹台攝影聯展即日起在南投虎山藝術館展出到9月28日，共120幅攝影作品，題材涵蓋南投縣和中國紹興市的人文、古蹟、民俗以及自然風光等題材。

「美美與共」紹台攝影聯展由紹興市海峽兩岸經濟文化交流協會暨華夏藝術畫院主辦，紹興市攝影家協會、南投縣水沙連藝術攝影家協會共同協辦，前文化部政務次長林金田、南投縣政府文化局長林榮森都應邀出席昨天的開幕式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主辦單位發布新聞指出，紹興市是典型江南水鄉，素有「攝影者創作的基地」之美譽，而南投擁有玉山、濁水溪、日月潭及合歡山，常吸引國內外遊客與攝影家朝聖，並將詩畫般的南投美景展示出來，在南投推出攝影展進行交流，具有特殊意義。

主辦單位表示，這次展出的照片共有120幅，和紹興市有關的作品有81幅，水沙連藝術攝影家協會也有39幅作品參展，題材涵蓋紹興、南投的山川奇貌、水鄉習俗及民俗產業等。（編輯：黃世雅）1110904