台中創業巴士首度發車 參訪基地交流青創經驗

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市工商發展投資策進會串連14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，今天「創業巴士」首度發車，帶領青創團隊參訪各創業基地，了解未來創業可使用資源。

工策會總幹事黃于珊在會中說明，台中市創業育苗資源共享計畫邀請中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學、亞洲大學、虎尾科技大學、弘光科技大學、暨南國際大學、雲林科技大學、龍華科技大學等大專院校，於5月舉辦創新創業競賽，遴選傑出新創團隊。

黃于珊表示，暑假期間整合跨校師資，提供專業創業課程與輔導，打造創業成員創業思維與動手能力，今天首度發車的創業巴士，更帶領青年學子認識台中創業資源，讓創業團隊如虎添翼。

中興大學企業管理學系副教授唐資文表示，今天創業巴士活動共35名來自不同學校的創業團隊成員參與，分別參訪「TCN創客基地－台中據點」、「台中社會創新實驗基地」、「中科智慧機器人自造基地」，創業基地各有特色。

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台中科技大學助理教授黃俊儒指出，「TCN創客基地－台中據點」以創新、創業、就業等創客推廣及創業輔導為宗旨，協助青年培育創意思考與跨領域整合能力，這項活動可讓青年學子實地造訪創業第一線，對未來取得創業資源有最直接的幫助。

來自東海大學以流浪動物為主題的創業團隊成員認為，「台中社會創新實驗基地」的非營利組織、志工、社會企業、青創的特色很符合團隊需求，日後有需要，將來此尋求相關資源。（編輯：郭諭儒）1110916