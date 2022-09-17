派出所不速之客 員警救援受傷斑鳩安撫放飛

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高雄市左營警分局日前有民眾進入洽公時，突有一隻斑鳩隨之飛入，先撞上窗戶玻璃又撞牆暈眩摔落，員警見狀找紙箱當臨時小窩救援。（高雄市左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄左營警分局日前有民眾進入洽公時，突有一隻斑鳩隨之飛入，先撞上窗戶玻璃又撞牆暈眩摔落，員警見狀上前找紙箱當臨時小窩救援，並在確認無事後於附近草地放飛。

高雄市政府警察局左營分局今天發布新聞稿指出，2名民眾15日下午走入文自派出所洽公時，突然有一隻斑鳩隨敞開大門飛入內，卻撞上窗戶玻璃暈眩，隨後又因緊張到處亂飛，撞擊牆面多次，直至無力暈眩才摔落地面，散落一地羽毛。「砰」的聲響也驚動所內員警。

員警見狀分工合作救援，先拿紙張溫柔包覆斑鳩，再找尋適合紙箱，鋪上些許紙張，暫時當成庇護所。待稍微休息後將斑鳩放置在大門旁。

不料，斑鳩準備飛起時，又因受傷墜落附近草地，員警上前將牠放入草地內掩蔽休息，不時拉開窗戶觀看，直至半小時後見斑鳩安全離開，所內同仁才終於放下心中大石。（編輯：郭諭儒）1110917