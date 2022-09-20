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羽球場天花板地震塌 鄭文燦：工程固定強度不足

2022/9/20 10:44
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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落、1人受傷。桃園市長鄭文燦今天說，經鑑定，塌落主因是原天花板工程固定強度不足，統包的瑞助營造應負最大責任。

鄭文燦在桃園市議會備詢時表示，桃園當時是3級地震，不應該發生天花板塌落事件，絕對要徹底調查、釐清責任。案發當天工程單位就跟建築師公會進去勘查，昨天有建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等3大技師公會聯合會勘、開會討論，確認天花板掉落原因。

鄭文燦說，昨天鑑定結果已經出爐，主要原因是負責統包的瑞助營造，在設計及施工時，天花板固定強度不夠，造成3級地震時天花板掉落，次要原因才是救國團最近所做的燈光工程，因此判定是要由統包的瑞助營造負起責任。

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鄭文燦表示，八德國民運動中心去年竣工，目前仍在保固期，新工處以及工務局，會依照契約求償，並要瑞助營造負起責任，完成修復。昨天參與勘查的瑞助營造代表，也同意3大技師公會鑑定結果，願意負擔賠償和修復，市府也會檢討新工處相關人員責任。

鄭文燦也說，依據公共工程招標資訊網，瑞助營造今年承包的案件，興建中的還有嘉義、林口和三鶯的國民運動中心，社會住宅也有雙北、台中，承攬的公共工程很多，不管瑞助營造是不是優良廠商，發生公安事故就要負起責任，按照契約規定也要賠償，會追究責任。（編輯：方沛清）1110920

鄭文燦
八德運動中心天花板塌落 桃市府：結構安全沒問題 地震致羽球場天花板塌落 鄭文燦：對桃園形象有影響
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