掃流浪狗晶片尋獲飼主 男衝去領回：已走失5年

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（中央社記者高華謙新北22日電）位在山區的新店動物之家昨天接到流浪狗，掃晶片後通知張姓飼主，原以為過幾天才會領回，不料他立刻衝上山，並紅著眼眶透露，小八已走失近5年，總算可以好好照顧牠到終老。

新店動物之家接獲通報，指新北市汐止區公廟附近有流浪狗，昨天派員誘捕帶回。動保員接到這隻狗狗時，牠有點驚慌但很乖巧，發現牠有晶片後，立刻打電話通知飼主張男。

張男情緒激動地說，狗狗小八已走失4年又10個月，當初牠跑走時全家都很傷心，找了好久，原想說過這麼久已不抱希望，沒想到竟接到通知。

動保員給張男看小八現在的照片，他的淚水立刻在眼眶打轉，感嘆地說，當年小八很會吠叫，還影響到別人，現在看來銳氣減少，也有點老態，連鬢角都白了，不知道這些年過去在外面受多少苦，「現在領回家可以好好照顧牠到終老了」。

新店動物之家秘書周錦銓告訴中央社記者，張男住在台北市松山區1樓，已飼養小八約4、5年，某天小八從前面庭院跑出去後再也沒回家，牠的個性又「戇戇的」，認不得路，從此失聯。

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周錦銓表示，根據寵物登記資料，小八至少有10歲，身體狀況無大礙，只是有點掉毛。張男則說回去會繫好小八，重新整理庭院狗屋，好好養牠到終老。

根據寵物登記管理法規定，飼主應於寵物出生日4個月內辦理寵物登記及植入晶片。新店動物之家也呼籲， 一定要幫寵物植入晶片，並上寵物登記管理資訊網登記資料；寵物如果走失後被找到，一掃晶片就有號碼，類似身分證概念。（編輯：張銘坤）1110922