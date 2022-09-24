新北火警鐵皮屋發現寵物犬 清查數量釐清責任

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市新莊區某鐵皮工廠昨晚大火，其中有鐵籠裝著博美狗，所幸狗都平安無事。新北市府動保處今天派員調查，數量將近30隻，將先責付飼主保管，並追查真正數量與釐清相關責任。

新北市政府消防局昨天晚間7時許獲報，新莊區思源路某巷弄的鐵皮工廠發生火警，消防人員在3樓的其中1個空間發現堆疊許多小籠子，各裝著博美狗等寵物。但主要燃燒處在2樓，3樓無火煙跡象，因此狗狗都平安無事。

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新北市政府動物保護防疫處今天到場調查與瞭解，初步依照現場狀況清點犬隻，包括博美犬等寵物，數量將近30隻，並進一步調查是否有其他犬隻遭隱匿，並暫時先責付飼主保管犬隻。

農業局表示，截至下午4時30分仍在分析釐清相關犬隻種類、年齡、是否施打狂犬病疫苗、是否有植入晶片、是否結紮；動保處將會在完全釐清後，依調查結果按照是否違反動物保護法、動物傳染病防治條例等，並調查是否有違法繁殖等予以處罰。（編輯：張銘坤）1110924