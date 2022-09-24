更多編輯台推薦新聞：
書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程
運動

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危
國際

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅：韓國政府盡所有外交努力 支持台海穩定
首頁 / 地方

新北火警鐵皮屋發現寵物犬 清查數量釐清責任

2022/9/24 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市新莊區某鐵皮工廠昨晚大火，其中有鐵籠裝著博美狗，所幸狗都平安無事。新北市府動保處今天派員調查，數量將近30隻，將先責付飼主保管，並追查真正數量與釐清相關責任。

新北市政府消防局昨天晚間7時許獲報，新莊區思源路某巷弄的鐵皮工廠發生火警，消防人員在3樓的其中1個空間發現堆疊許多小籠子，各裝著博美狗等寵物。但主要燃燒處在2樓，3樓無火煙跡象，因此狗狗都平安無事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市政府動物保護防疫處今天到場調查與瞭解，初步依照現場狀況清點犬隻，包括博美犬等寵物，數量將近30隻，並進一步調查是否有其他犬隻遭隱匿，並暫時先責付飼主保管犬隻。

農業局表示，截至下午4時30分仍在分析釐清相關犬隻種類、年齡、是否施打狂犬病疫苗、是否有植入晶片、是否結紮；動保處將會在完全釐清後，依調查結果按照是否違反動物保護法、動物傳染病防治條例等，並調查是否有違法繁殖等予以處罰。（編輯：張銘坤）1110924

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族