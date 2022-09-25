公有電子看板登盧秀燕廣告 中市府清查下架

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市大里區一面市府所有的電子看板刊登台中市長盧秀燕及其他參選人合體宣傳照，被質疑公器私用，台中市政府今天表示，已要求里長下架宣傳照，並全面清查所有電子看板。

選戰倒數，大里區內新橋旁一面市府所有電子看板近日被發現竟然刊登盧秀燕與其他參選人的競選廣告，民眾質疑此舉公器私用。

民進黨籍台中市長參選人蔡其昌接受媒體聯訪指出，選戰至今到處都在公器私用，市府平常沒有那麼多藝文活動，現在各局處就連稅務單位都在辦藝文活動。

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蔡其昌指出，不少活動僅讓盧秀燕上台，不讓其他參選人上台，根本濫用行政權。現在更直接在公家看板上播放私人的競選廣告，用政府的公帑做自己的宣傳，這是不對的，一場公平的選舉比選舉結果更重要。

對此，大里區公所透過文字稿表示，該電子看板為公所在109年度運用區里建設服務經費購置，交由立仁里辦公處保管使用，協助各項政令宣導；公所已要求里長下架參選人圖片，並全面清查電子看板，禁止刊登競選廣告。（編輯：唐聲揚）1110925