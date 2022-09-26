北市末代嗡嗡包3500個免費送 即日起登記抽籤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）國慶日將至，台北市民政局今天公布最後一代嗡嗡包款式及領取辦法，此次設計以紅、白或藍、黃對比色系象徵多元融合，今天下午2時起開放登記抽籤，10月5日公布3500名幸運兒。

台北市民政局今天上午舉辦111年國慶升旗暨慶祝活動公布記者會，找來民進黨市議員李建昌、新黨市議員侯漢廷及國民黨市議員王鴻薇擔任第8代嗡嗡包走秀嘉賓，不過王鴻薇另有行程未出席。

嗡嗡包創意總監、民政局長藍世聰致詞表示，嗡嗡包是在台北市長柯文哲上任後誕生的品牌，行銷非常成功，7年來承蒙市民熱烈支持，受歡迎程度讓局裡用心付出的同仁都感到非常驚喜。

藍世聰說，由於今年是最終款的嗡嗡包了，同仁絞盡腦汁，希望一定要呈現與以往不一樣的意象給市民，因此尋覓一番後找來在地文創品牌「蘑菇 MOGU」操刀，打造出像蜜蜂一樣清新、自由飛翔的嗡嗡包，還特別設計了保護套，相信能夠成為深受市民喜愛的美好結尾。

「蘑菇 MOGU」說明，此次嗡嗡包走輕盈好攜帶路線，上方增設束口袋增加收納空間，並與首款嗡嗡包相呼應。款式分為紅、白或藍、黃兩種，以鮮明色彩設計增加識別度，同時象徵多元融合，希望台灣是華人世界最開放、言論最自由、最能包容多元文化的國家。

藍世聰會後接受媒體聯訪說明，今年因應疫情後新生活型態，仍採取「線上登記抽籤、現場領取」方式發送嗡嗡包，今天下午2時起至10月3日中午12時可透過台北通App或「嗡嗡包登記活動」網頁（https://tp-service.gov.taipei/buzzbuzz）登記，將於10月5日公布3500名中獎幸運兒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藍世聰指出，由於柯文哲任期將在今年結束，所以他把此次嗡嗡包當成最終包來製作，並跟「蘑菇 MOGU」聯名發行，且授權「蘑菇 MOGU」做出區別或重新設計後販賣。

民政局補充，111年國慶升旗暨慶祝活動將從10月10日上午6時30分起開放民眾入場，請民眾全程佩戴口罩並配合現場防疫措施，8時起開放中獎民眾憑身分證及中獎通知簡訊，由本人親自領取嗡嗡包。（編輯：李亨山）1110926