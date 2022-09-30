新北義民爺文化祭10/1展開 客、英語雙聲讀祝文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市客家義民爺文化祭將登場，今年由新北市客屬崇正會輪值爐主率新北各界客屬代表到新竹縣新埔鎮枋寮義民廟本廟，迎駕義民爺至新北市府市民廣場安座。圖為110年10月16日客家義民爺文化祭活動情形。（新北市政府客家事務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市客家義民爺文化祭10月1日將在市府廣場舉行，新北客屬崇正會輪值爐主曾瀚霖前往新埔迎駕；今年與世界客屬社團連線，將首度在三獻禮及義民祭，以客語、英語恭讀祝文。

新北市府客家事務局今天表示，義民爺文化祭是客家人每年的重要盛事，傳承客家義民信仰的精神及價值；今年將由新北市客屬崇正會輪值爐主曾瀚霖，率新北各界客屬代表，前往新竹縣新埔鎮枋寮義民廟本廟，迎駕義民爺至新北市府市民廣場安座。

曾瀚霖今天接受中央社記者電訪表示，客家義民信仰源於清乾隆年間，祭祀因林爽文事件保衛家園協助平亂而不幸犧牲的義民們，義民信仰幾乎涵蓋台灣客家聚落，成為聯繫四縣、海陸、饒平、詔安等不同祖籍、不同語系的台灣客家人共同信仰。

他說，今年更突破時空，邀全球各地海外客家社團以視訊連線方式，共同參與隆重的義民爺祭祀大典，共同獻唱客家山歌組曲，透過虔誠的祭拜，祈求義民爺保佑為台灣、世界祈福。

曾瀚霖說，因世界各地的客家子弟只懂英文，因此，1日下午的安座三獻禮，及2日上午的義民祭正式祭典，他將以客語恭讀祝文，也請兒子曾奕文以英語朗讀祝文，代表承傳與客家文化散播世界。

客家局表示，10月2日將舉行挑擔奉飯，除各客屬社團精心裝扮，還有弗莎巴西打擊樂團、天馬戲創作劇團、市警局警犬隊、市府消防局搜救犬隊、惠光導盲犬參與狗狗踩街遊行，透過挑擔遊行展現客家文化之美。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除以客語、英語雙聲帶朗讀祝文，客家局說，希望透過在地化、年輕化及國際化，提升都會新北客家的文化認同。傳統大典外，活動全日將舉行創意神豬靜態展，以二手回收物、環保材、米食等，製作40組別具創意美學的神豬供奉義民爺。

客家局說，1日、2日兩天下午將舉行社團研習成果展演，以客家歌謠結合舞蹈、樂器，展現客家獨特的音樂饗宴。客家採茶劇團將於2日下午在市府多功能集會堂演出，原先預定演出的劇碼「鐵弓緣」，因為主要演員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），臨時改演客家大戲「樊梨花」。（編輯：方沛清）1110930

新北市客家義民爺文化祭10月在市府廣場登場，將有祭祀大典與挑擔踩街遊行等。圖為110年10月16日客家義民爺文化祭活動情形。（新北市政府客家事務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年9月30日