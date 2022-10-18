台中東豐快速道路第3標完成發包 將進場施工
2022/10/18 18:18
（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市東豐快速道路第3標工程案，在歷經停工多年後今年4月重啟發包，經流標多次，在第6度招標後，今天順利完成評選程序發包，後續將於完備程序後進場施工。
台中市政府今天發布新聞稿表示，東勢豐原生活圈快速道路全長9.6公里，總工程經費新台幣130億元，工程分為5標，第4、5標跨越大甲溪橋梁、東勢段已興建。
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台中市政府建設局長陳大田指出，東豐快在民國103年8月動工，於107年被最高行政法院判決撤銷環評造成停擺，在大甲溪上留下橋梁待接續，台中市長盧秀燕上任後指示重啟推動，凝聚地方共識後，於去年4月通過二階環評，並持續向中央爭取補助款，在中央補助尚未同意補足前，市府先自籌編列預算發包工程。
陳大田說明，東豐快微調路線減少拆遷，並最大化使用公有地，此次市府優先辦理第3標發包，於今年4月發包工程，歷經6度招標後今天完成評選程序，評選出最有利標廠商鐵山營造工程公司，原即承造第4、5標，後續將於完備程序後進場施工。（編輯：卞金峰）1111018
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