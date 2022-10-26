在地食材創新料理 弘光師生行銷外埔農特產

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）弘光科技大學文化創意產業系長期協助外埔社區環境營造，利用在地盛產的食材，烹調出一整套的美食佳餚，提供遊客品嘗，讓更多人認識外埔在地社區風情及特產。

弘光科技大學今天發布新聞稿，文創系副主任吳振廷表示，系上在3年多前進駐外埔地區，師生進行農村再改造設計。「風土餐桌」的行動，由他及系上助理教授賴可謙，盤點外埔食材及活動企劃，結合餐旅系師生共同推動食農教育，以美味料理介紹當地人文特色。

吳振廷指出，系主任吳胤瑱帶著西餐廚藝社等5個社團的學生，運用在地的食材設計餐點，包含前菜、主菜、點心、調酒，在外埔農藝傳坊發表，每種佳餚準備80份提供試吃，現場吸引近500名遊客。

學生利用百香果、火龍果、小里肌肉、香腸設計前菜；主菜以在地飛天豬品牌豬肉，搭配芋泥球、百香果蜂蜜醬汁、檸檬奶油醬汁，烹煮飛天豬戰斧豬排；飲料用外埔小農種植稻米製作而成的米苔目，以擠奶油方式擠到容器中，增加飲品口感，結合當地生產的火龍果與金黃色的百香果調製；當地盛產的葡萄酒烘焙成紅酒百香果歐式麵包；還準備熱紅酒。

除設計佳餚，還有講解說菜。陳姓民眾說，經常吃到的豬肉，但在學生的巧思變化下，搭配外埔在地的火龍果、百香果，用不同的烹調方式料理，讓風味更加提升。

學生朱俊瑋說，調製飲品前，老師給予自由發揮的空間，結合米食製品調製出的創新飲料口味，令很多試飲民眾驚艷，活動效果超出預期的好。（編輯：謝雅竹）1111026