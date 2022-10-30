蔡其昌豐原衝刺催票 與謝志忠聯合拚選戰

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）與市議員謝志忠（右2）30日在豐原成立聯合競選總部，現場湧入大批民眾高喊「凍蒜」。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月30日

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌與市議員謝志忠今天在豐原成立聯合競選總部，蔡其昌指出，盼年底選舉，市長與市議員在豐原、后里都要開出好成績，「豐后贏，台中就贏」。

九合一選舉進入倒數階段，蔡其昌把握假日全力衝刺選情，今天與謝志忠出席豐原聯合競選總部成立造勢大會，現場湧入大批民眾高喊「蔡其昌凍蒜！謝志忠凍蒜！」蔡其昌也預祝尋求連任市議員的謝志忠順利邁向「5連霸」。

蔡其昌表示，台中除了海線，自己生活最久的區域就是豐原，28歲開始來到台中縣政府擔任工策會總幹事，一路在豐原住了近5年的時間，對豐原大街小巷、區域發展最了解。

蔡其昌指出，過去因為縣市合併後把行政機關遷入台中市，導致豐原區快速沒落、讓鄉親們擔心遭到邊緣化的問題，這4年來，市長盧秀燕也沒有為豐原帶來大建設、沒有積極為縣市縫合努力，讓豐原人始終感到擔憂，山城建設已經不能再等，豐原也必須翻新，重新回到過去的光榮與輝煌。

蔡其昌強調，未來若當選市長，就職典禮就要在豐原舉辦，代表自己對豐原的重視，接著針對豐原進行整體性規劃，再造豐原成為新都心，要加速開發大甲溪南岸產業科技走廊、豐洲工業園區二期用地開發，讓中小企業能找到工業用地進駐，增加在地就業機會，帶動整體經濟發展。

此外，蔡其昌今天也回到自己所創辦的海灣繪本館，繼續舉辦「幸福親子藝文季」萬聖節特別活動，晚間則前往龍井舉行「行動派音樂晚會」，要用豐富的藝文活動與大人、小孩們共度歡樂愉快的週末。（編輯：黃世雅）1111030