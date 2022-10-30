號召青年關注大選 花察盟座談家鄉事支持18歲公民權

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）號召更多青年關注年底大選，花蓮議會觀察聯盟今天舉辦「花蓮青年議起來」座談會，邀跨黨派縣議員參選人聚焦公共事務與發展，並倡議18歲公民權，呼籲年輕人踴躍返鄉投票。

花蓮議會觀察聯盟自2020年成立，由一群關心花蓮在地公民組成，期待透過觀察議會及關心正在發生的議題來促進公共事務的討論。

花蓮議會觀察聯盟發言人簡子涵表示，從這2年觀察，縣議會直播品質有提升，但缺乏會議資訊公開，如議程和審查資料、縣政報告、預算、計畫等；另外議員出席狀況，像是工作報告議程時議員出席人數很少，以及簽到簿的查核等皆需改善。

簡子涵說，地方大選將屆，期待能號召更多青年朋友關注此次選舉，除了縣市首長及各級民意代表改選外，也關注18歲公民權。此次無法邀請所有參選人出席，所以設定40歲（含）以下，9人中有7名跨黨派參選人出席。

而這7名參選人僅是全縣參選人58人中不到2成，花蓮很多年輕人離開到外地就學、就業，少關心家鄉事，希望透過18歲公投，早些了解、參與地方公共事務，都有助於未來回到家鄉的機會。

根據聯盟資料，花蓮縣截至今年9月的統計，花蓮總人口31萬8000多人，公民有26萬7000多人，其中18至45歲約10萬8000人，占40%，45歲以上則有15萬9000人，約占60%。

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地方青年組織「洄萊啟程」代表李樹說，今年9月在花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉辦理3場青年願景工作坊，蒐集到許多關於居住、運輸、產業、生活資訊等青年願景，發現都與花蓮發展息息相關，碰上年底大選，希望更多青年夥伴站出來發聲。

東華大學學生代表蘇姵亘發言，提出18歲公民權的訴求，亞洲國家原先僅台灣和日本將投票年齡門檻設為20歲，但日本已調降至18歲，台灣成為東亞唯一20歲才擁有選舉權的民主國家。與會包括參選縣議員的民進黨籍胡仁順、王格致、林則葹、陳飛廷、林資斌、國民黨籍蔡翼鍾、時代力量陳慶元。（編輯：黃世雅）1111030