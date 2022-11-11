澎湖選舉最後衝刺 3名參選人赴離島送福利搶票源

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（中央社澎湖縣11日電）澎湖縣長選舉剩最後15天衝刺，3名參選人今天不約而同都轉戰至離島，全力搶攻離島的票源。

國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉前往七美離島，除了允諾改善七美道路和興建多功能長照服務館與雙語學園外，對於離島漁民所需的冰塊問題，在製冰廠尚未完成前，由農漁局每天運送至七美，並購置碎冰機以提供漁民使用。

民進黨澎湖縣長參選人陳光復則在前立法院長蘇嘉全等多名立委所組成的中央助選團，分赴七美、望安與將軍等離島，晚間則回到馬公西衛活動中心說明，承諾未來當選一定跟中央順利配合爭取經費來改善，並向民眾報告學生營養午餐、12歲以下機票半價、未來2歲以下補助奶粉尿布與30歲以上健檢部分補助等，獲得離島居民贊同。

無黨籍的澎湖縣長參選人葉竹林則轉馬公虎井與北海鳥嶼等澎湖其他離島進行參選說明會，這是有史以來首名縣長參選人到這離島舉辦說明會，他向離島居民闡述興建高科技焚化爐和馬公至西嶼海大橋等與發放端午節平安祈福金和鄰長為民服務費等福利。（編輯：黃世雅）1111111