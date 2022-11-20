高市社會局結合民間善心 紅包新衣送暖140弱勢戶

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄明燈慈善會結合市府社會局旗山、六龜、甲仙社福中心，今天辦理送暖活動，針對140戶弱勢家戶發放每戶3000元紅包，共42萬元，另外，廠商也提供千件全新衣服給弱勢家庭溫暖過年。

高雄市明燈慈善會、祺乃特實業有限公司有感COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對弱勢家庭衝擊，今天結合高雄市政府社會局旗山、六龜、甲仙社福中心，舉辦「明亮燈火、溫暖在心」關懷送暖活動，針對140戶弱勢家戶發放每戶新台幣3000元紅包，共42萬元，另外，祺乃特公司也提供1023件全新衣服。

來自美濃的越南新住民「阿嬌」嫁來台灣已10年多，本來與先生共組幸福美滿家庭，但遇上先生癌末去世，只能透過朋友向旗山新住民家庭服務中心求助，經中心媒合各種資源挹注，阿嬌擔起照顧2幼女責任，平常也在市場做生意，對於這次活動，則是既珍惜又感動社會溫暖。

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住在甲仙的「小芹」結婚後因為照顧小孩，還是和先生一起住在娘家，娘家人口眾多，且小芹本身生養3名未滿6歲小孩；這次活動除了有紅包可以領取，還有全新衣服，小芹非常高興弟弟妹妹和小孩有新衣可以過年。

社會局長謝琍琍表示，今年受疫情影響，社會善款緊縮，感謝明燈慈善會伸出援手，和社福中心一同關注與協助在地弱勢族群；目前高雄共有18處社福中心，是社區第一線福利服務窗口，協助民眾就近了解社會福利服務，並結合民間資源，公私協力建構社會安全網，提供家庭支持、經濟扶助等服務，陪伴弱勢家庭一同面對困境。（編輯：陳仁華）1111120