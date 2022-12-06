飛碟雲現武陵農場上空 萬壽菊花海相輝映

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）武陵農場正值芳香萬壽菊盛放時節，近日有遊客拍照時發現農場上空出現罕見「飛碟雲」，與地面澄黃花海互相輝映，令人驚豔，農場今天表示，能遇見飛碟雲機會相對低且罕見。

武陵農場副場長胡發韜透過新聞稿指出，到12月中下旬以前正是芳香萬壽菊最好的賞花季節，對於有遊客目睹「飛碟雲」出現在芳香萬壽菊花海上空，這種機會是相對低且罕見的。

胡發韜解釋，「飛碟雲」也就是氣象學上的「莢狀雲」，依高度不同區分「莢狀層積雲」、「莢狀高積雲」、「莢狀捲積雲」，雲朵會形成一連串的長條狀，形狀宛如豆莢，遠看宛如飛碟，十分奇特。

他表示，飛碟雲形成原因是因為地面水氣蒸發，在大氣條件穩定情況下，經過山的背風側，水氣會受到波動，尤其是當穩定的潮濕空氣在山脈背風側流動時，凝結聚集後，才有機會形成這特殊形狀的莢狀雲，通常在約2000公尺至8000公尺左右高空條件，才比較有條件能形成飛碟雲。

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胡發韜說，位於武陵農場南谷的「飛碟造型」或入口花園的「花牆景觀」，都是全台獨一無二運用高山芳香萬壽菊形成特殊的華麗地景景觀，黃澄澄的花海正好與上空飛碟雲互相輝映，景觀令人驚豔。

對於近來有極少數遊客踏進花叢拍照而造成花木折損，胡發韜表示，農場除已於入口花園架設2支24小時監視器外，並由每日4班次的解說志工加強對遊客宣導保護花木景觀與維護自然生態觀念，另已協請雪霸國家公園警察小隊加強巡邏，目前成效良好。（編輯：謝雅竹）1111206