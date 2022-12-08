劍湖山跨年煙火秀13分14秒 400架無人機表演

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劍湖山世界8日舉辦「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」記者會，劍湖山世界董事長尤義賢（右）、雲林縣副縣長謝淑亞（中）等人出席，邀請民眾31日到劍湖山看煙火和無人機表演，迎接新的一年。中央社記者姜宜菁攝 111年12月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）劍湖山世界今天宣布「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」將達13分14秒，先由400架無人機結合燈光秀，再排出「戽斗星球兔兔」圖樣，伴隨摩天輪花樣渦輪煙火演出，與民眾迎接新年。

劍湖山世界今天舉辦「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」記者會，劍湖山世界董事長尤義賢、雲林縣副縣長謝淑亞等人出席，邀請民眾31日到劍湖山看煙火和無人機表演，迎接新的一年。

尤義賢表示，劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀將邁入第16屆，對於煙火秀的內容每年創新，期望帶給民眾不同的視覺饗宴。

尤義賢指出，此次元旦連假恰逢週末，今年10月1日飯店開放跨年夜住宿房間預定，近300間房秒殺，立即客滿，也帶動周邊民宿住宿率，預估跨年夜當晚會有2萬人湧入觀看煙火秀。

謝淑亞說，1998年她擔任古坑鄉長時，沒人知道古坑，但卻知道有劍湖山世界，所以劍湖山是時尚品牌，雲林要把它做大做好，此次跨年活動，劍湖山還推出400架無人機表演，相信精彩可期。

劍湖山世界說明跨年晚會有多名創作型藝人輪番上陣，重頭戲「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」達13分14秒，先由400架無人機結合璀璨燈光秀登場，緊接著無人機將排出代表2023年的「戽斗星球兔兔」圖樣，伴隨摩天輪花樣渦輪煙火演出，要讓民眾體驗科技與藝術的完美結合。

劍湖山世界31日園內遊樂設施從白天開放到晚間10時，要讓民眾在2022年的最後一天狂嗨14個小時。（編輯：謝雅竹）1111208