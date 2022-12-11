首屆台中市民野餐日登場 萬人湧中央公園同歡

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第1屆台中市民野餐日11日在中央公園登場，市長盧秀燕（前右3）到場宣布野餐日元年正式啟動，並準備了多樣在地食材與大家一起野餐。中央社記者郝雪卿攝 111年12月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）首屆台中市民野餐日今天登場，由於風和日麗，吸引逾萬人湧入中央公園，市長盧秀燕到場宣布野餐日元年正式啟動，活動代言人「阿布」全家與網紅小貝米漿也到場同歡。

第1屆台中市民野餐日今天在中央公園登場，盧秀燕除宣布台中市民野餐日元年正式啟動，還搭上高爾夫球車沿路和野餐民眾打招呼，跟民眾、毛小孩自拍，並發放耶誕節糖果餅乾禮盒給小小朋友。

好天氣吸引逾萬人席地而坐享受美食，徜徉於爵士樂與藍天白雲綠地之間，活動代言人「阿布」一家4口及網紅小貝米漿也現身給粉絲驚喜。

盧秀燕拎著紅色野餐保冷袋到場說，她自己今天真的是來野餐的，除了帶洪瑞珍三明治、自己親手切的在地柿子、好友送的栗子紅豆泥，還自備熱水瓶及咖啡。

盧秀燕說，今天所準備的都是台中在地食材，連分裝的盒子也是環保再利用，她並將柿子分享給阿布一家人及小貝，讓阿布大讚「甜度破表，有媽媽的味道」。

選在中央公園舉辦野餐日，盧秀燕表示，中央公園是全台灣市中心最大的公園，面積67公頃，是台北大安公園的2.58倍，今天超過萬人在中央公園4大區野餐，鼓勵大家面對台灣防疫逐漸解封，悶了2、3年後，能跟所愛的人、親朋好友或左右鄰居相約走出戶外，甚至認識新朋友。

看到藍天白雲，盧秀燕認為，見證過去幾年空污整治有成，市府會繼續努力；台中一年四季溫度適中，是戶外踏青最適合的城市，歡迎大家到台中野餐，也提醒民眾記得要將垃圾帶走，做個好公民。（編輯：陳仁華）1111211