高雄彌陀舊港橋改建 便橋僅供行人機車通行

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連接高雄市彌陀與永安區的舊港橋被列為需改建的危橋，市府正在進行改建工程，民進黨立委邱志偉（後中右）近日會同工務局新工處人員前往會勘。（邱志偉辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）連接高雄彌陀與永安區的舊港橋，被列為需改建的危橋，市府正在進行改建工程，預估明年春節過後將完成便橋搭設工程，但僅提供機車與行人通行，汽車往返需改道至台17線。

舊港橋是永安維新里與彌陀舊港里民眾往返的交通要道，但因橋梁底部鋼筋裸露、膨脹，經評估列為危橋後，由營建署補助新台幣1億5000萬元、市府編列3000餘萬元經費進行橋梁改建工程，目前已開始施工，預計2年後完工。

民進黨立委邱志偉近日會同市府工務局新工處人員前往會勘，新工處表示，舊港橋將拆除後原地重建，目前正在進行臨時鋼便橋搭設作業，預估明年春節過後將完成便橋搭設工程。

新工處表示，施工期間，民眾需靠鋼便橋通行往返，但因屬於臨時鋼便橋，承載重量有限，僅能提供機車與行人通行，汽車往返需改道至台17線。

邱志偉在會勘時表示，舊港橋與地方民眾交通息息相關，鋼便橋設立後改道動線與原本不同，提醒新工處在改道前務必善盡溝通責任，加強與維新及舊港兩地民眾說明、溝通，辦理說明會，讓民眾了解後續規劃及早因應。

新工處表示，會善盡溝通責任，說明會將請彌陀區及永安區公所、舊港里及維新里長加強宣導，請民眾踴躍出席，針對民眾意見也會加強回應，盡可能符合民眾需求。

由於舊港橋鄰近阿公店溪出海口，橋梁使用年限與抗鹽能力息息相關，新工處表示，新建橋梁將採抗鹽材料，更能抗鹽侵蝕，橋梁會更堅固、使用年限更長。（編輯：謝雅竹）1111222