饒慶鈴小內閣微調 1政務官卸任1處長退休

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成功連任的台東縣長饒慶鈴23日公布小內閣名單，縣府文化處長一職將商調國立台灣史前文化博物館組長李吉崇（中）接任。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）成功連任的台東縣長饒慶鈴今天公布小內閣，除稍早確定政務官交觀處長余明勳將卸任外，文化處長顏志光辦理退休，由史前館組長李吉崇接任，交觀處長一職將對外徵才。

台東縣政府今天上午公布小內閣名單（一級主管），文化處長顏志光、交通及觀光發展處長余明勳分別因生涯規劃退休、卸任，文化處長一職將商調國立台灣史前文化博物館組長李吉崇接任，交觀處長將對外公開徵才，徵才期間由參議江慧卿代理，其餘一級局處長則予以續任。

饒慶鈴表示，將借重李吉崇深厚的在地藝文人脈及豐富行政經歷，落實她打造台東處處美術館的「綻放藝術」政見，肩負起另一階段的文化使命。同時感謝余明勳10年來為台東付出，祝福他卸任後生活一切順遂愉快。交觀處長一職將對外公告徵才，歡迎對台東觀光事務懷抱熱誠的有志者加入團隊。

饒慶鈴表示，能成功連任，代表台東縣政府團隊的施政表現獲得民眾肯定，現任局處主管以續任為優先考量，部分主管因健康及生涯規劃等因素出缺，她均予以尊重與祝福，並對部分遺缺進行調整。

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饒慶鈴表示，為增加職務歷練，這波人事異動在局處副主管亦有調整，民政處副處長歐斐君與社會處副處長高忠雲職務對調；稅務局副局長廖俊智調任縣府秘書，遺缺由稅務局秘書鄭春祝陞任；原住民族行政處副處長霓卡調任祕書，遺缺遷調地政處副處長鄭博陽，其遺缺遷調交觀處副處長王國政擔任。

台東縣政府人事處考試任免科長楊尚融表示，新任文化處長李吉崇是文化大學中美關係研究所碩士，深耕台東文化工作26年，中央地方機關歷練完整，曾任鄉鎮公所課員、台東縣府文化局組長及科長、文化部台東生活美學館秘書及館長，現任史前文化博物館組長職務，對於台東藝文環境十分熟悉。（編輯：謝雅竹）1111223