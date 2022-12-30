台南跨年晚會將登場 安平會場周遭路段交管

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（中央社記者張榮祥台南30日電）迎接2023年，台南跨年晚會31日晚上將在安平區永華市政中心西側廣場登場，市府規劃周遭路段交通管制，管制時間從當天下午1時到隔天凌晨2時，民眾出遊應多注意路況及改道。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南好YOUNG跨年晚會31日晚上開唱，永華市政中心西側廣場旁的建平路、南島路及東西南榕大道周邊交通管制，預測車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊。

交通局人員說，參加晚會民眾應將車輛停放在運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場後，再步行到西側廣場會場。進出府城東西地區民眾應提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；南北往來建議改行金華路、公園路。

交通局表示，配合交管及因應活動停車需求，建平路（永華路2段-府前路2段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路2段-南島路）人行道也開放停放機車，但得避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口，違規車輛將開罰拖吊。

因停車空間有限，交通局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，包括公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）等8線公車到會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心」、「南台別院」等站。

另外，交通局規劃跨年活動專車，民眾可利用火車、公路客運至火車站及台南轉運站，再搭乘活動接駁專車。台鐵局也配合跨年活動增開列車，台南地區112年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至屏東潮州。

交通局長王銘德表示，大台南智慧交通中心將全程監看重要交通路段，即時因應車流狀況，啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，且和市警局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，疏解車流。（編輯：黃世雅）1111230