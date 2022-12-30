劍湖山跨年煙火 雲林警31日上午6時起12處交管

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）劍湖山世界為迎接2023年，將施放13分14秒跨年煙火秀，預估將吸引上萬名民眾入園參觀，雲林縣警察局今天表示，31日上午6時至隔日凌晨3時將在主要道路設置12個管制點疏導交通。

劍湖山世界明天舉辦跨年晚會，將施放13分14秒跨年煙火，先由400架無人機結合燈光秀，再排出「戽斗星球兔兔」圖樣，伴隨摩天輪花樣渦輪煙火演出，與民眾迎接新年。

雲林縣警局今天發布新聞稿指出，由於今年元旦假期恰逢週末，預估將吸引上萬名民眾入園參觀，為防止人潮聚集衍生交通及治安問題，規劃約170名警力協助交通疏導及維持園區內安全維護，同時從31日上午6時至隔日凌晨3時在主要道路設置12個管制點疏導交通。

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為避免違規停車造成道路壅塞及影響其他用路人權益，雲林縣政府也公告31日雲212線（雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口）、雲212線（光昌、光華路口至雲212、199線路口）等處禁止雙向或單向停車。

雲林縣警察局表示，有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等，本局將加強派遣警力於台78線上勸導、驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免發生交通事故。（編輯：黃世雅）1111230