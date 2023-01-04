竹市灌溉渠關水閘釀魚群暴斃 農水署：例行歲修

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民進黨新竹市議員曾資程（右）近日接獲農民陳情，指水源里灌溉渠出現魚群暴斃，原因是水閘門關閉導致。曾資程說，當地農民多次抱怨灌溉溝渠沒水，加上這是條灌排合一的水圳，水閘關閉不僅讓魚群暴斃，民生廢污水也難以排出，「死魚曝曬加上廢污水的味道，真是臭上加臭」。（曾資程提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市議員曾資程今天說，他接獲陳情指水源里灌溉渠近日出現魚群暴斃，原因是水閘門關閉導致。農田水利署新竹工作站表示，因例行歲修而關閉水閘，將請廠商趕工儘早放水。

曾資程接受中央社記者電話訪問表示，近日他接獲農民陳情，指水源里灌溉渠出現大量魚群暴斃，臭氣熏天，經了解是農水署新竹管理處新竹工作站人員將水閘門關閉，導致灌溉渠水中含氧量不足才造成魚群暴斃。

曾資程說，當地農民多次抱怨灌溉溝渠沒水，加上這是一條灌排合一的水圳，水閘關閉不僅讓魚群暴斃，民生廢污水也無法順利排出，他說「死魚曝曬加上廢污水的味道，真是臭上加臭」。

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農水署新竹管理處新竹工作站人員接受中央社記者電訪表示，每年12月、1月是例行性的水路歲修，都會公告停水，需趁此休耕期間維護水路，才能在未來一年的耕作期間讓水圳保持暢通，這樣的工作已行之有年。

農水署新竹工作站人員表示，每年歲修時段會依水路的損壞程度發包廠商維修或清理，目前因有維修工程在進行，無法放水，工作站人員在接獲曾資程反映後，立刻派員前往清理暴斃魚群，工作站將會請廠商趕工，儘早放水，避免類似死魚傳惡臭的問題發生。（編輯：李錫璋）1120104