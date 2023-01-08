桃園管線破裂復水時程延後 張善政：無法接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）龍潭區三坑抽水站管線破裂造成33萬戶停水，水公司原承諾今天上午復水，但因修復不及延後復水。桃園市長張善政表示，不願苛責搶修人員，但與原承諾落差太大讓人無法接受。

桃園市政府新聞處上午發布新聞稿指出，原本自來水公司承諾今天早上恢復供水，但仍因修復不及須延後至今晚12時，張善政對此表示昨天此一突發事件發生後，市府團隊第一時間就積極與台水溝通，協調可以支援的項目，讓市民受影響降到最低。

張善政表示，雖然管線修復、供水權責在自來水公司，但此時應該中央與地方通力合作，提供明確資訊與分工，讓民眾的傷害降到最低。

他指出，桃園市消防局在不影響消防業務前提下準備好消防車，機動出勤提供民眾用水，但這些都只是救濟，最重要的是如期供水，且未來降低類似事件發生頻率，尤其年關在即，市民對用水穩定更有高度需求。

張善政表示，自來水公司除全力搶修外，也應給市民最精準資訊讓民眾預先因應，地方政府也更能參考而在不足處全力支援。

他說，未來如何避免這類情況頻繁發生，桃園市府會努力與中央溝通，也希望台水能更科學化地找出問題發生真因，並爭取資源改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣自來水公司第二區管理處今天告訴中央社記者，目前已搶修完成，恢復原水取水至平鎮廠重新依序進行淨水及蓄水作業，預估下午1時起恢復淨水廠出水，管線較前端用戶會先開始供水，再逐步完成高地及管末區的復水。

桃園市龍潭區三坑抽水站昨天上午發生管線爆裂，台灣自來水公司第二區管理處緊急進行停水搶修，管線爆裂影響桃園市楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區、大園區、觀音區等約33萬戶停水。（編輯：戴光育）1120108