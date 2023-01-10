不滿建商噪音污染 住家掛內衣褲播佛經抗議

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市豐原區南陽路一處民宅後方陽台，掛滿上百件女性內褲宛如窗簾般，這名住戶經常播放佛經，因未外接擴音無違反噪音管制法，環保局無法開罰，居民大呼受不了。

行經豐原區南陽路一處民宅，仔細一看陽台上掛滿女性內褲，還有胸罩夾雜其中，上百件女性內褲串連，編織成內褲窗簾。

因民宅緊鄰公園、國小，許多民眾經常路過散步運動，看到一整排的內褲窗簾，傻眼又無言。因住宅主人經常播放佛經，附近居民飽受其擾。居民表示，曾向環保局檢舉，但卻無法可罰，警方多次勸導也無用。

女屋主表示，去年後方開始興建房子，因棟距不足，建商依規不得向住宅方向開設窗戶，但建商違反規定，施工時的噪音、污染，讓患有身心障礙的家人自樓上摔下來，為了表達不滿，所以將舊的內衣褲掛在陽台，遮擋塵土污染，並且播放佛經表示抗議。

工地主任則說，動工後，女屋主多次檢舉，市府稽查都無不法，女屋主曾向工人潑糞，將垃圾放置鷹架上，還曾爬上鷹架，警方勸說無用，相當困擾。

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都發局表示，施工工地距離女屋主的房子境界線一公尺以上，符合建築技術規則建築設計施工規定，而女屋主的房子占用建商土地，前後皆有違建，已查報。

環保局接受媒體採訪指出，因為屋主播放佛經，未外接擴音裝置，並無違反噪音管制法，日前已經行文豐原警分局可依照社會秩序維護法取締，但是，豐原警分局表示，沒有民眾舉名檢舉，無法透過社維法取締，僅能勸導。（編輯：管中維）1120110