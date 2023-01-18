雲林農民種「巨無霸」高麗菜 比臉還大超吸睛

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為了種植「巨無霸」高麗菜，雲林農民廖永東夫妻堅持不用藥，除了種植在網室內，生長期時，每天凌晨4、5時摸黑除蟲，甚至出動電蚊拍驅趕，這次育成率近8成，近日一顆高麗菜販售500元。中央社記者姜宜菁攝 112年1月18日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林農民廖永東種植比臉還大的「巨無霸」高麗菜超吸睛，種植期4個多月，近日一顆販售500元，重量逾25台斤。有網友看了大開眼界留言：「可從除夕煮到初九」。

廖永東從事蔬菜耕種多年，因為覺得種植「巨無霸」高麗菜有趣，但邊種邊擔憂銷路，沒想到受到市場歡迎，去年擴大種植面積，成功種出800顆「巨無霸」高麗菜，近日開始採收，一顆販售新台幣500元，許多北部消費者打電話訂購，也有人專程開車來採購。

廖永東今天告訴中央社記者，「巨無霸」高麗菜其實是無心插柳，栽種過程不只考驗技術，將近5個月的守護，還得面臨天候的不確定性。

廖永東指出，市售高麗菜種植期約70天，每顆重量約2、3台斤，而「巨無霸」高麗菜品種來自澎湖，種植期4個多月，每顆重量逾25台斤。

「巨無霸」種植在網室內，廖永東夫妻堅持不用藥，生長期時，每天凌晨4、5時摸黑除蟲，還出動電蚊拍，這次育成率近8成。廖永東說，烹煮方式與市售高麗菜一樣，且「巨無霸」口感清脆、甜度高，纖維也不會過粗。

雲林縣長張麗善今天也在她的臉書（Facebook）分享廖永東用心栽培的巨無霸高麗菜，她直言「太威了」，「巨無霸」高麗菜直徑90公分，比她的臉還大。有網友留言，「年前買一顆，可從除夕煮到初九」、「太厲害」、「大開眼界」。（編輯：郭諭儒）1120118