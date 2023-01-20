因應春節連假 台17線重要路口將交管維持順暢

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）因應農曆春節連假，彰縣警局指出，為避開國道車流，民眾可能會行駛台61線快速公路，當台61線壅塞回堵時，民眾可能改行駛台17線，員警會在重要路口及匝道進行交管。

彰化縣警察局交通警察隊今天發布新聞指出，為因應春節連假期間返鄉及出遊可能造成的人潮與車潮，1月20日至29日規劃多項交通疏導及管制措施，其中台76線東西向快速道路埔鹽系統1月22至24日凌晨0時至中午12時封閉南下匝道，1月24至26日中午12時至凌晨0時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路。

警方指出，中山高彰化交流道、員林交流道為高速公路局匝道儀控管制重點路段，彰化交流道及員林交流道匯入中山高綠燈秒數減少，駕駛人可能需花較長時間等待上高速公路，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

警方表示，民眾為避開國道車流，可能選擇改道行駛台61線，如台61線車多壅塞回堵時，民眾可能改下匝道行駛台17線，沿線警分局也會在台17線各重要路口及匝道口進行交通疏導管制，確保行車順暢。

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至於在縣內觀光景點方面，警方指出，鹿港天后宮龍山寺所在的鹿港古蹟區，周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮內規劃15處停車場，外縣市遊客可利用中山高下彰化交流道，走彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線接縣144線道路進入鹿港，再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，再轉騎乘公共自行車遊玩鹿港古蹟，嘗美食。

民眾如要參觀在八卦山大佛風景區舉行的彰化月影燈季活動，因卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘公共自行車至活動會場。（編輯：謝雅竹）1120120