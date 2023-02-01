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和平島公園慰靈碑雕像小腿斷裂 暫以紅布條包裹

2023/2/1 13:07（2/1 13:26 更新）
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基隆市和平島地質公園內設有「琉球漁民慰靈碑」，慰靈碑上方雕像內間長三左小腿部位因受到風蝕斷裂，經與日本雕塑家聯繫後，園方尊重雕像暫以紅布條包裹。中央社記者王朝鈺攝 112年2月1日
基隆市和平島地質公園內設有「琉球漁民慰靈碑」，慰靈碑上方雕像內間長三左小腿部位因受到風蝕斷裂，經與日本雕塑家聯繫後，園方尊重雕像暫以紅布條包裹。中央社記者王朝鈺攝 112年2月1日
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市和平島地質公園內設有「琉球漁民慰靈碑」，上方雕像日籍內間長三左小腿部位，因受到風蝕斷裂，園方暫以紅布條包裹斷裂處，日本雕塑家將重做後，預計今年送至台灣。

負責營運和平島公園的宏岳國際有限公司協理黃偉豪今天接受媒體訪問表示，1905年前後，琉球人遷居至基隆，形成一處500餘人的聚落，為紀念內間長三教導台灣人民捕魚和採集海菜等技術，2011年在園區設立「琉球漁民慰靈碑」，慰靈碑上方內間長三雕像手上拿著標槍則是為捕旗魚。

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黃偉豪說，這座雕像因受到長期風蝕左小腿因而剝落斷裂，經與日本雕塑家聯繫，建議園方尊重雕像暫以紅布條包裹，日本雕塑家也會加速將雕像完成送至台灣。

黃偉豪表示，宏岳公司於2018年接手和平島地質公園，由於雕像鋼筋水泥結構已膨脹，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處原本有意重做，沖繩方聽說雕像要重做而聯繫創作者，原本預計去年完工要送至台灣，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素，經討論後，預計雕像今年送至台灣。（編輯：李錫璋）1120201

#黃偉豪
#台灣
#琉球漁民慰靈碑
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