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嘉縣新文觀局長徐佩鈴上任 翁章梁盼更多民眾來旅遊

2023/2/1 14:07（2/1 14:56 更新）
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嘉義縣文化觀光局1日舉行新任局長布達典禮，由縣長翁章梁（左）主持，任命徐佩鈴（右）為文化觀光局長。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月1日
嘉義縣文化觀光局1日舉行新任局長布達典禮，由縣長翁章梁（左）主持，任命徐佩鈴（右）為文化觀光局長。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月1日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣文化觀光局今天舉行新任局長布達典禮，由縣長翁章梁主持，任命徐佩鈴為文化觀光局長；翁章梁期望徐佩鈴以豐富實務經驗帶領嘉義縣向上提升，吸引更多遊客到嘉義旅行。

嘉義縣文化觀光局今天舉行新任局長徐佩鈴布達典禮，嘉義縣議員、鄉鎮市長、縣府一級機關主管、藝文及觀光產業界人士均到場觀禮。翁章梁說，文觀局的員工都很「耐操」，請徐佩鈴不要客氣。

翁章梁致詞表示，嘉義縣沒有各自獨立的文化局與觀光局，因為兩者緊密相扣，當觀光與地方文化緊密相扣，就能帶動旅客人次，提高商家收入，觀光環境不是靠地方縣府買單，除了舉辦短期活動，應著重在長期的地方特色營造，這才是首要發展方向。

翁章梁指出，上任至今隨時都在關注文觀局，要求局處提升嘉義旅遊的「品質」，而非著重在「量」的擴展，期望徐佩鈴的加入，能夠以豐富的實務經驗帶領嘉義縣向上提升，吸引更多遊客前來嘉義旅行。

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徐佩鈴表示，文化是觀光最重要的底蘊，嘉義有豐富的自然生態景致、地方民俗文化、多樣古蹟建築，這些獨一無二的文化能夠孕育強大的觀光能量，嘉義縣一定可以成為許多遊客心中的唯一。

嘉義縣政府指出，新任文觀局長徐佩鈴經歷豐富，曾任交通部國民旅遊組專門委員，為知名旅遊政策「浪漫台三線」重要推手之一，也擔任過台中市政府文化局編審、台中東勢區公所區長，除了有區域首長領導經驗，也策辦許多國內外大型展覽藝文活動，奠定深厚的文化與藝術領域經驗。（編輯：黃世雅）1120201

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翁章梁
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