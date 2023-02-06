冷鏈物流助農產 陳建仁肯定台南做更好外銷

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府規劃在玉井區打造低溫蒸熱雙檢疫處理園區獲中央支持，其中農產加工及冷鏈物流中心新建工程今天動土，行政院長陳建仁致詞表示，完工後將有助提升農產外銷競爭力。

動土典禮在玉井農產蒸熱處理廠舉行，由台南市長黃偉哲陪同陳建仁、行政院農委會主委陳吉仲等人主持。

台南市政府農業局長李建裕簡報指出，農產加工及冷鏈物流中心具有分級預冷、冷藏冷凍、加工作業等用途，預計每年有5500公噸青果處理量能，並有減少損耗、低溫檢疫、農產加值等特色，預計明年中可完工啟用。

陳建仁表示，台灣農業在全世界有很好評價，尤其水果獲得很多國家人民喜愛，近年鳳梨、芒果等台灣水果外銷日本，深受日本民眾歡迎，也有旅居日本的台灣人對能吃到台灣水果感到驚喜，建置冷鏈物流中心有助提升農產外銷競爭力。

陳建仁指出，農產品是台灣的驕傲與光榮，值得世界各地消費者購買，但需要中央與地方合作努力拓展外銷，同時提高農民收益。

黃偉哲表示，台灣水果品質優良，但過去欠缺好的蒸熱和冷鏈設備，外銷品保鮮較難掌握，感謝中央全力支持玉井農產加工及冷鏈物流中心，讓總預算高達新台幣6.39億元的低溫蒸熱雙檢疫處理園區規劃案順利進行，完工將開啟台南農業加工及物流新里程碑。

負責代辦工程的台南市工務局提供資料指出，玉井農產加工及冷鏈物流中心為地上2層鋼筋混凝土及鋼構結構物，總樓地板面積約7790平方公尺，工期450日曆天。

台南市工務局指出，另外原有的玉井蒸熱處理廠新設備已汰換完成，將於今年芒果期正式啟用，未來每年芒果總處理量最高可達800公噸，全程處理時間由原本4.5小時縮短為3小時，大幅提高檢疫處理量能及效率，並減少蒸熱過程中損耗，果品處理良率幾乎可達100%。

工務局指出，玉井農產加工及冷鏈物流中心正式運轉後，將與玉井蒸熱處理廠相輔相成，藉由高效能處理設備，配合標準化外銷處理程序，穩定產銷。（編輯：）1120206