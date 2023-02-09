台61線鳳鼻至香山段說明會 居民籲採最直路線方案

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交通部公路總局9日在新竹市舉行「台61西濱快速公路鳳鼻至香山段」說明會，當地居民希望公路總局能採用拆遷戶最少且路線最直的方案。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月9日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）交通部公路總局今天在新竹市舉行「台61西濱快速公路鳳鼻至香山段」說明會，當地居民希望公路總局能傾聽民意，採用拆遷戶最少且路線最直的方案。

立委鄭正鈐今天邀集交通部公路總局人員到新竹市，分別在代天府、港南市民活動中心舉辦2場「台61西濱快速公路鳳鼻至香山段」說明會，總計近百名居民及多名市議員到場聆聽。

西濱快速道路香山段港南里自治會長洪文進告訴中央社記者，交通部公路總局提出的幾個方案中，B1路線大部份是國有土地及農地，不需花大筆公帑徵收，當地居民都希望能採取B1方案，呼籲公路總局勿捨直取彎。

新竹市議員陳慶齡告訴記者，公路總局提出的可行性評估，在港南地區共有3個路線選擇，最初的B1路線僅需拆遷幾十間民宅，但修改後的B3路線卻要拆遷100多戶民宅，甚至還會經過一所國小，讓當地居民無法接受。

陳慶齡說，另外，B1路線比較直，但B3路線卻很彎曲，為了這個路線還需將車速從速限每小時90公里下降至80公里，「真的是很可笑的設計」。

市議員黃美惠說，根據公路總局規劃，台61線高架橋未與台68線東西向快速道路相連，認為這樣只會造成南寮地區交通更壅塞，希望公路總局要與新竹市政府持續溝通，了解當地需求，讓台61銜接台68。

西濱北工程處長詹益祥於座談會上表示，台61高架橋的B1方案是最佳路線，但因路線會橫越香山濕地核心保護區，才會規劃出B2、B3等方案，後續將與新竹市政府討論相關細節。

交通部路政司副司長蔡書彬說明，台61新竹鳳鼻至香山段路段計畫進入綜合規畫階段，路線一定會汲取民意，若有可修正或更好方案，將儘速推動。

新竹市政府工務處土木工程科長莊坤霖在座談會上表示，市府原則上是尊重公路總局的規劃及可行性評估，市府希望高架橋可以通過香山濕地，朝減少民宅拆遷數的方向努力，會將今天座談會內容帶回市府研議。（編輯：陳仁華）1120209