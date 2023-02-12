物料工資上漲 彰化八卦山牌樓整修工程流標3次

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）代表彰化八卦山大佛風景區門面的八卦山牌樓已有50多年歷史，彰化縣文化局規畫整修牌樓，因物料工資上漲，已3次流標，文化局已重新檢討標案內容，會再上網招標。

八卦山牌樓位在彰化市中山路與卦山路交叉口，牌樓正面有「八卦山」3個大字，旁邊有黑松汽水的標誌，正面對聯寫著「卦氣四時分春夏秋冬有秩、山容千態幻雨晴朝夕咸宜」，背面對聯則寫「著人文山擁虎巖珠擁嶼、化徵風物泉涵龍井水涵磺」。

由於牌樓上有黑松汽水標誌，有網友戲稱是台灣置入性行銷始祖；牌樓也留有石碑，說明牌樓從民國52年11月開始興建，53年4月完工，而牌樓由黑松汽水公司前身進馨汽水公司獻建，今年是彰化縣建縣300年，彰縣文化局規畫整修牌樓，當初獻建牌樓的黑松公司也決定贊助整修經費新台幣300萬元。

彰化縣文化局長張雀芬今天接受媒體聯訪時說，八卦山牌樓已有50多年歷史，因日曬雨淋，油漆剝落，文化局規畫進行整修，不過整修工程去年12月上網招標至今，因原物料及工資上漲，已流標3次。

張雀芬說，文化局將檢討標案內容，重新上網招標，如順利標出，加上施工期約需花6個月，應該能在年底前完工，讓八卦山牌樓展現新面貌。（編輯：黃世雅）1120212