疫情翻轉教學模式 學者齊聚東海大學交流數位科技

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）疫情翻轉教學模式，東海大學今天以「前瞻數位學習科技的創新與未來教育應用為主題」舉辦論壇，多名學者點出數位科技以及線上教學的問題與成效，透過交流激發數位科技的潛力。

東海大學今天發布新聞稿指出，「數位科技與未來學習-前瞻數位學習科技創新研發與教育應用工作坊」論壇今天在東海大學圖書館登場，邀約台師大副校長宋曜廷、台師大學習科學學士學位學程教授蔡今中、中央大學網路學習科技所教授陳德懷等數十名學者參加。

東海大學校長張國恩說，10多年前曾閱讀過一篇論文，內容提到未來教室，讓他了解數位型學習將在未來扮演重要角色，而這個趨勢在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，正式全面翻轉人類的生活與教學方式；希望透過研討與交流，深入淺出激發出數位科技在教育應用的潛力。

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陳德懷談到科技帶來的變革與震撼，他以時間光譜點出數位科技必須重視的問題；蔡今中則以活潑的角度點出線上教學的問題，包括教師如何學習線上教學，防止學生在線上作弊、家長對學生數位學習成效的抱怨，線上出現的假新聞。

東海大學教育研究所所長江淑真表示，為深化2030教育架構中的前瞻數位學習科技扮演的影響，邀請「台師大高等教育深耕計畫辦公室」協辦，透過「數位科技研究趨勢」、「產學銜接」、「遊戲式學習」、「人工智慧與STEM教育」、「元宇宙教育應用」、「教育＋AI」等6大主題，探討數位科技在教育應用的潛力與研究趨勢。（編輯：謝雅竹）1120214