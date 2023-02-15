高雄捷運岡山路竹延伸線施工 台1線交維至年底

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市全力推動軌道建設，目前捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線和輕軌工程都持續推進；高雄捷運局今天表示，因應岡山路竹延伸線施工，台1線岡山路將交維至今年底。

高雄市政府捷運工程局透過新聞稿表示，岡山路竹延伸線統包工程推進，即日起岡山區岡山路（台1線）施工交維；因應基樁工程，從河華路口至公園東路口間會架設圍籬，施工期持續到民國112年底。

岡山路竹延伸線總長13.08公里，沿途設置8座車站。捷運局告訴中央社記者，目前施工段為岡山路竹延伸線二階工程，預計116年通車至南路竹站（RK6站）；目前一階工程也施工中，民國113年就會通車到岡山火車站（RK1站）。

捷運局表示，為降低工程對當地交通衝擊，在施工前已邀集地方民眾、里長、民意代表等多次會勘並舉辦說明會；施工期間，車道數調整為1快車道、1混合車道及1慢車道，路旁仍留設路肩作為緩衝。

捷運局提醒，用路人行駛工區時，須依工區速限30公里減速慢行，遵照交通指揮人員導引方向通行，也可依照引導標誌提早改道。（編輯：陳仁華）1120215