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桃市龍潭區20至23日汰換管線停水 300戶受影響

2023/2/19 17:16
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市政府今天表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理「龍潭區梅龍路汰換管線工程」，預計在20日至23日期間，每天上午9時至下午4時進行施工停水，受影響戶數約300戶。

桃園市政府經濟發展局下午表示，配合台灣自來水公司第二區管理處辦理「龍潭區梅龍路汰換管線工程」，停水影響範圍包括龍潭區梅龍路285巷至700巷、德湖街、梅龍路200號至686號（單雙號側）。

經發局表示，停水期間預計從20日至23日，每天上午9時至下午4時，視工程進度汰換停水，非全面性停水，但仍請民眾預先儲水備用，為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

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經發局提醒民眾，預先於停水前6小時完成儲水並節約用水，避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，同時提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局指出，恢復供水後若市民仍無水可用，可通知自來水公司或經發局將立即處理，除電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，也可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。（編輯：方沛清）1120219

#經發局
#桃園市政府經濟發展局
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