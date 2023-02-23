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竹市重大公共工程停擺 跨黨議員成立小組強化監督

2023/2/23 20:14
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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）新竹市兒童探索館等廠商與市府解約至今仍停工，竹市議會國民黨團總召陳慶齡今天提案成立「新竹市重大公共工程品質監督小組」獲通過，共有10名議員入列小組成員以強化監督力道。

陳慶齡今天在新竹市議會提案成立「新竹市重大公共工程品質監督小組」獲通過，依據政黨比例推舉小組議員，小組推舉召集人為陳慶齡，成員是國民黨籍黃文政、徐美惠、鍾淑英；民進黨籍曾資程、林盈徹；民眾黨李國璋、時代力量蔡惠婷、無黨籍田雅芳與孫鍚洲共10人。

陳慶齡向中央社記者表示，由於新竹市有許多工程品質遭民眾詬病，以及工程延宕且項目不明，因此提案成立「新竹市重大公共工程品質監督小組」，獲議員吳旭豐、鍾淑英、黃文政、黃美慧連署。

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陳慶齡說，凡列市府重大公共工程會報獲年度總經費新台幣5000萬元以上要列入監督範圍，並請市府提供所有新竹市進行中及規畫中的重大工程項目。

陳慶齡表示，小組成員包含各政黨，未來會持續了解市府重大工程項目，而在兒童探索館去年9月施工廠商解約迄今，以及西大路上的停七停車場也有類似情形，2處目前停工已影響民眾權益，會優先列為監督項目。（編輯：陳仁華）1120223

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