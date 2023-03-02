高雄8日起減壓供水 陳其邁：每天可省下8萬噸水

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）南部水情拉警報，高雄水情燈號從3月8日起調整為減壓供水黃燈。市長陳其邁表示，減壓供水後預計每天會省下8萬噸，可作為備用水源；市府說明透過多元節流，4月底前水情還在可控制風險內。

陳其邁今早出席「高雄香港雙母港」發布會，會前接受媒體聯訪談及高雄水情，陳其邁表示，高雄水情面臨30年來最嚴峻挑戰，不論是降雨量、高屏溪川流量都創歷史新低，透過多元開發水資源和水情調整為黃燈等方式，加上民眾節約用水，共度難關。

高雄市政府水利局長蔡長展補充，高雄採多元取水方案，除水庫外，還有高屏攔河堰取水、伏流水、地下水和62口抗旱水井等；預估高雄在4月底前，每天可供水148萬噸，配合減壓供水後，每天需水量是140萬噸，等於每天餘裕量是8萬噸。

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8日起高雄將減壓供水，實施時間從晚上10時至隔天清晨6時。陳其邁表示，減壓時間是晚上，對於民眾民生用水影響小，但仍希望民眾一起節約用水；自來水公司也會到高地、管線末端等地區設置供水站，減輕民眾用水不便。

市府呼籲民眾節約用水，水利局提出10大方案，每次共可省水314公升，包括盆浴改淋浴、擦車代替水沖、兩段式沖水、搓肥皂時關水、熱水前的冷水再利用、用臉盆盛水洗臉、刷牙用漱口杯、洗衣改省水流程、用盆槽盛水洗菜及用洗菜洗米水澆花等。（編輯：陳仁華）1120302