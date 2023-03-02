更多編輯台推薦新聞：
影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇維思獲提名美國勞工部長 台籍父親做生意經歷促成她為勞權奮戰
首頁 / 地方

短耳鴞誤觸金門機場防鳥網 傷勢復原野放

2023/3/2 18:05（3/2 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一隻二級保育類野生動物短耳鴞日前誤觸金門機場防鳥網，所幸獲救後復原狀況良好，2日由金門國家公園管理處人員與賢庵國小垵湖分校師生一起野放，順利回歸大自然。（金門國家公園管理處提供）中央社 112年3月2日
一隻二級保育類野生動物短耳鴞日前誤觸金門機場防鳥網，所幸獲救後復原狀況良好，2日由金門國家公園管理處人員與賢庵國小垵湖分校師生一起野放，順利回歸大自然。（金門國家公園管理處提供）中央社 112年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門縣2日電）一隻二級保育類野生動物短耳鴞今年2月初誤觸金門機場防鳥網受傷被救援，經評估恢復狀況已達到野放標準，金門國家公園管理處與賢庵國小垵湖分校師生一起野放。

今天的野放活動是不少學童初體驗，大家都很興奮。金門國家公園管理處也把握機會宣導環境教育，金門縣野生動物救援暨保育協會人員向師生介紹金門常見猛禽，藉此傳達野生動物救援及保育的重要性。

金門國家公園管理處發布新聞稿表示，金門地區猛禽主要救傷原因是遭到網具陷阱纏繞，短耳鴞及紅隼因喜愛在農地活動，最容易受害。

金管處指出，這些猛禽主要捕食小型哺乳類及鳥類，可以減少田間鼠類及小型鳥類的數量，是農民的好幫手，呼籲民眾減少使用網具防鳥。（編輯：唐聲揚）1120302

今年2月初一隻短耳鴞誤觸金門機場防鳥網受傷獲救，日前評估恢復狀況良好，達野放標準，金門國家公園管理處與賢庵國小垵湖分校師生2日一起見證短耳鴞重返大自然懷抱。（金門國家公園管理處提供）中央社 112年3月2日
今年2月初一隻短耳鴞誤觸金門機場防鳥網受傷獲救，日前評估恢復狀況良好，達野放標準，金門國家公園管理處與賢庵國小垵湖分校師生2日一起見證短耳鴞重返大自然懷抱。（金門國家公園管理處提供）中央社 112年3月2日
#短耳鴞
#金門國家公園管理處
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族