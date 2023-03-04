大冠鷲疑遭車撞死 基市府籲發現野生動物放慢車速
2023/3/4 16:00（3/4 16:26 更新）
一隻二級保育類大冠鷲4日被發現倒臥在基隆市環港街，口喙出血陷入昏迷，經動保所獸醫師搶救，仍因失血過多死亡，醫師研判這隻大冠鷲是遭高速行駛車輛撞擊，後續將採樣進行禽流感監測，以提供動物防疫參考。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
（中央社記者王朝鈺基隆4日電）一隻保育類大冠鷲今天被發現倒臥在基隆市環港街，口喙出血陷入昏迷，經動保所獸醫師搶救，仍因失血過多死亡，市府呼籲，用路人若發現野生動物宜放慢車速，避免悲劇再次發生。
基隆市政府產業發展處透過新聞稿表示，動物保護防疫所上午11時10分接獲八斗子派出所通報，有民眾凌晨將一隻雙眼出血倒臥在環港街的老鷹送至派出所，立即安排獸醫師於寵物銀行動物醫院備置急救手術器材。
員警駕駛警車一路護送傷鳥於中午12時5分送抵寵物銀行，經獸醫師檢查，確認傷鳥是二級保育類大冠鷲，身長35公分，翼展140公分，有腦震盪及嚴重上顎裂開出血，且左側眼瞼無法睜開，口喙持續出血已陷入昏迷。
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經獸醫師搶救1小時，大冠鷲仍因失血過多，於下午1時22分死亡，獸醫師研判這隻大冠鷲遭高速行駛車輛撞擊所致，後續將採樣進行禽流感監測，以提供動物防疫參考。
產發處長林鼎超指出，大冠鷲是基隆市常見猛禽，主要以蛇、鼠類與蜥蜴爬蟲類等為食，屬於鷹科蛇鵰屬，喜歡在森林近水邊的樹冠上築巢，身長約55公分至75公分，翼展約150公分至170公分，而這隻大冠鷲還未成年就遭橫禍，提醒駕駛人若發現野生動物，宜放慢車速，避免悲劇再次發生。（編輯：張銘坤）1120304
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