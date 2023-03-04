大冠鷲疑遭車撞死 基市府籲發現野生動物放慢車速

一隻二級保育類大冠鷲4日被發現倒臥在基隆市環港街，口喙出血陷入昏迷，經動保所獸醫師搶救，仍因失血過多死亡，醫師研判這隻大冠鷲是遭高速行駛車輛撞擊，後續將採樣進行禽流感監測，以提供動物防疫參考。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日