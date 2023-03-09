兒探館竹市府將重新招標 議員籲應加速工程進度

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新竹市議員日前成立重大公共工程品質監督小組，9日前往兒童探索館工地視察並表示，因統包廠商財務異常且進度嚴重落後，應加速工程進度以確保民眾使用權。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月9日

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）新竹市議員陳慶齡今天表示，市府將世博台灣館轉型打造為兒童探索館，但因與廠商解約、施工進度落後應加速工程進度。市府說，將重新公告招標，盼在明年3月前完工。

新竹市議員日前成立重大公共工程品質監督小組，召集人陳慶齡向中央社記者表示，兒童探索館，因統包廠商財務異常且進度嚴重落後，應要加速工程進度，確保民眾使用權。

陳慶齡指出，今天與多名議員到兒探館工地視察，但發現目前未完工卻在1樓區域已有廠商進駐裝潢，質疑還未取得使用執照，為何可進行裝修等使用。

議員林彥甫向中央社記者表示，兒童探索館2樓的3座實驗室，市府在前年分別委託3個營運單位進行裝修和課程規劃，如今因工程延宕而無法營運，市府在去年也跟營運單位中止合約，應盡快釐清責任。

新竹市政府發布新聞稿指出，目前全棟各工項清點作業已結束，後續將針對市府所受損害向施工單位求償，預計3月初完成結算書，另現已重啟規劃設計招標作業。

市府表示，預計最快113年第3、第4季間將完成第一階段開館，先行開放1、2樓主要展示及體驗區；第二階段開館則為現今完工程度較低的3至5樓，將於公共安全優先的前提下接續施作。

另有關前案統包廠商財務嚴重異常而終止契約一事，市府指出，目前已沒收履約保證金，在中途結算驗收作業期間，將一併檢討此案履約情形、計算相關違約金並向統包商追償市府所受相關損害及賠償。

有關廠商進駐施工部分，市府指出，此處為兒探館統包工程1樓特展區部分，因已完成相關工項，由市府先行完成估驗與點交作業，以便進行後續科教館敲敲打打工作坊的相關布展作業。

市府指出，因特展是以移動式展件為主非屬室內裝修，館方可以先行進行相關測試調校以及工作人員教育訓練等作業，提供更佳的開館服務品質。（編輯：張銘坤）1120309