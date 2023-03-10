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陳其邁拜會日本福岡縣知事 促城市、產業實質交流

2023/3/10 14:24（3/10 15:21 更新）
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高雄市長陳其邁（左）10日上午率訪團前往拜會日本福岡縣知事服部誠太郎（右），盼藉此帶動城市、產業實質交流。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月10日
高雄市長陳其邁（左）10日上午率訪團前往拜會日本福岡縣知事服部誠太郎（右），盼藉此帶動城市、產業實質交流。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市長陳其邁今天上午率訪團拜會日本福岡縣知事服部誠太郎，盼帶動城市、產業實質交流。陳其邁說，長榮航空預計5月恢復高雄至福岡航線，歡迎造訪高雄。

陳其邁今天上午率府會暨產業訪團前往日本九州福岡縣，拜會福岡縣知事服部誠太郎及福岡縣議員，雙方就產業、運動、教育、觀光等面向交流與討論。

高雄市政府會後新聞稿表示，在拜會服部誠太郎時，陳其邁致詞一開始就以運動開啟共同話題，先恭喜日本隊9日晚間在WBC世界棒球經典賽取得勝利。

陳其邁並提及福岡是日本職棒軟體銀行鷹隊主場，而高雄也是中華職棒台鋼雄鷹隊的主場；日本田徑名校福岡大學更曾到高雄移地訓練，和學生交流。希望能由棒球等運動促成雙方友好交流，並擴大為更廣泛的教育等議題合作。

陳其邁還說，高雄全力發展亞洲新灣區「5G AIoT創新園區」、台積電等半導體產業形成的高科技廊帶，福岡則很早就開始重視資通訊產業發展，雙方在市政經驗上有很多交流空間，也希望藉此次來訪相互帶動城市、產業實質交流。

陳其邁提到，長榮航空預計5月恢復高雄至福岡航線，歡迎服部誠太郎及福岡縣議員有機會造訪高雄，看看高雄的多元美麗，「我們會用最有台灣味的熱情款待福岡的朋友！」

服部誠太郎表示，台日之間在經濟文化的交流非常興盛，隨著接下來福岡與高雄的直航航班增加，相信未來雙方在半導體產業、觀光與金融等相關領域，都能有更深入交流。（編輯：郭諭儒）1120310

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