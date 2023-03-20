花蓮吉安擬設養雞屠宰場 居民抗議憂卜蜂翻版

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮吉安鄉仁安村海濱段有業者將設立養雞屠宰場，今天舉辦說明會，場內支持群眾爆滿，場外反對居民也有近百人拉布條抗議；縣府希望業者敦親睦鄰，與地方良好溝通。

業者榮道明接受媒體聯訪表示，家族原本在花蓮經營雞隻屠宰場60多年，2017年在仁安村海濱段約60坪土地向縣府申請設立雞隻屠宰場，2018年獲縣府核准，目前整地完成。

榮道明說，除設置屠宰場，也計畫自然放養幾百隻雞，做出花蓮的畜牧特色，希望提升養雞業品質；不包含自家的，目前花蓮市僅2場屠宰場、壽豐鄉1場，吉安鄉無屠宰場，未來新屠宰場宰殺量預計每天500、600隻左右。

對於附近居民擔憂的排放污水問題，榮道明說，會自掘「陰井」，稍遠些有排水溝，都會遵照政府環保法規設置排放，整場將投入新台幣約2000萬元建設。

2020年鳳林鎮發起抗議卜蜂集團設置大型養雞場，縣府因而制定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，管理新設置畜牧場，防範新設置畜牧場影響鄰近住戶居住品質，並保障居民環境品質，促使畜牧業、觀光永續經營。

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仁安村民擔心居住環境恐受污染，認為是「卜蜂事件」翻版，成立「反對海濱段設立養雞屠宰場自救會」，自救會召集人林薛華受訪表示，養雞屠宰場設置在觀光廊道中間，緊鄰洄瀾灣，影響觀光，且旁邊有住戶居民，不合乎自治條例規定，1000公尺內還有學校、機關等；屠宰場產生惡臭，以及用水量需求大，卻無排水設施等，都讓人無法接受。

縣府農業處長陳淑雯表示，業者申請設場符合規定，且在「新設置畜牧場管理自治條例」公告前提出申請，沒有理由要求撤場，盼業者敦親睦鄰，與地方保持良好溝通。（編輯：謝雅竹）1120320