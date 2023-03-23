高市實物銀行旗山店啟用 提供弱勢短期物資協助

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由高雄市政府社會局、社團法人高雄市社福慈善總會及普賢慈善會，在高雄旗山區設置的高雄第10處實體商店「實物銀行旗山店」，22日開幕啟用，提供弱勢民眾短期物資協助。（高雄市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄第10處實體商店「實物銀行旗山店」啟用，高市社會局長謝琍琍表示，市府推動10處實體商店及65個物資發放站、18個社福中心、38個區公所等服務據點，提供弱勢民眾短期物資協助。

由高雄市政府社會局、社團法人高雄市社福慈善總會及普賢慈善會，在高雄旗山區設置的高雄第10處實體商店「實物銀行旗山店」，昨天開幕啟用；為使民眾有舒適便捷取物空間，在地社團法人凝愛關懷弱勢協會提供空間及協助裝潢，新設完成的實物銀行旗山店將扮演受理愛心物資、發放及轉運站角色，提供弱勢家庭物資發送及關懷服務。

「感謝實物銀行及時幫助，讓我可以撐過低潮，現在看到一家人露出快樂笑容感到好幸福」，41歲侯先生表示，因罹患胸腺癌及全身肌無力症，無法工作，家中還有12歲、8歲及4歲孩子要照顧，一家5口生活陷入困境。

侯先生說，透過「實物銀行」每月提供的物資和社福中心社工協助申辦社會福利補助，孩子們終得免於餓肚子，自己也能得到相關治療，3個孩子不僅感謝善心人士幫忙，將來長大也希望能成為對社會有貢獻的人。

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社會局長謝琍琍表示，市府為協助遭遇緊急危難弱勢家庭，以公私協力方式推動設立10處實體商店及65個物資發放站，還有高雄18個社福中心、38個區公所，共同組成131處服務據點，提供弱勢民眾及經濟弱勢家庭短期物資協助，一年服務超過1萬2000戶次。

社會局今天發布新聞稿指出，高雄實物銀行整合各界愛心資源，輔以專業社工評估，使弱勢民眾獲得最佳照顧，將愛心發揮最大效益；實物銀行旗山店地址為高雄市旗山區德昌路63號，相關資訊可至社會局網站查詢。（編輯：陳仁華）1120323