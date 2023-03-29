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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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遭指處理代理教師待遇謹小慎微 王惠美盼議員勿渲染

2023/3/29 18:02
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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化縣議會開臨時會，民進黨議員楊子賢說，縣府願發獎金給遷入彰化設籍民眾，處理代理教師待遇問題卻謹小慎微；彰化縣長王惠美說，希望議員不要渲染成縣府對問題不聞不問。

彰化縣議會第20屆第2及第3次臨時會今天閉幕，王惠美及縣府一級局處首長出席，議程安排綜合討論、臨時動議及閉會，民主進步黨彰化縣議員楊子賢針對人口流失及彰化縣代理教師待遇問題提出質詢。

楊子賢指出，根據媒體報導，彰化縣去年人口淨遷出6340人，排名全國第2。縣府民政處處長賴致富表示，去年4至6月因實施「來彰有禮」專案，只要遷入彰化縣設籍者，即發給新台幣3000元禮金，讓去年6月人口數增加。

楊子賢表示，彰化縣內代理教師如全年聘用給薪，平均每月要多支出500萬元，金額與縣府實施「來彰有禮」專案每月預算相同，縣府處理代理教師年薪問題時謹小慎微，用現金買人口遷入時，態度卻是膽大妄為，非常積極。

王惠美回應，彰化縣代理教師政策跟中央走在一起，請議員不要把小事情渲染得好像彰化縣政府對代理教師不聞不問。（編輯：張雅淨）1120329

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王惠美
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