更多編輯台推薦新聞：
奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台灣祭墾丁開唱 首日預估湧入10萬人次

2023/4/1 16:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣政府音樂品牌「台灣祭」今天起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，多組樂團輪番上陣熱力開唱，首日預估將湧入10萬人次。

台灣祭邁入第3年，今年提升規模，活動從原來的2天延長至3天，舞台也由3個增加至5個，128組樂團輪番上場，滿足樂迷期待。首日無妄合作社、怕胖團、荷爾蒙少年將帶來張力十足的演出，晚間由獨立樂團deca joins壓軸登場。

今天一早恆春半島的人潮、車潮湧現，活動上午11時展開，但上午8時不到就有民眾陸續進入會場，排隊購買周邊商品。此外，大灣舞台因為擁有海景視野最美腹地，因此縣府規劃野餐區，民眾帶著野餐墊、帳棚輕鬆躺在草地上，享受歡樂音樂嘉年華。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是台灣獨立音樂聖地，近年縣府舉辦台灣祭，在碧海藍天下打造健康清新的音樂環境，民眾可以盡情享受音樂，不少人年初就預訂好房間，恆春半島核心區一房難求。

縣府提及，台灣祭上午11時活動還沒開始，現場就已經有超過1萬2000人次，因恆春半島遊客多，預估至晚間10時現場將會突破10萬人次。

屏東縣警察局恆春分局指出，加強音樂祭會場周邊交通疏導工作，在主會場大灣遊憩區人潮聚集場所前設置「機動派出所」，提供即時性受理民眾報案、犯罪預防宣導等。（編輯：謝雅竹）1120401

#台灣祭
#恆春半島
#鄞鳳蘭
台灣祭
屏東2大音樂品牌 4月墾丁、體育館接力開唱屏東燈節吸引逾200萬人次 舞鈴劇場、煙火秀演出
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族