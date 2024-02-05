嘉市大福興宮西洋情人節拋繡球 月老相助覓良緣

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市大福興宮月老祖廟將於14日舉辦未婚男女拋繡球活動，已逾300人報名，廟方今天辦理宣傳活動，市長黃敏惠表示，當日適逢西洋情人節，加上有月老相助，定能覓得良緣。

黃敏惠致詞表示，14日適逢西洋情人節，感謝大福興宮用心規劃活動，結合傳統與現代節日，以拋繡球方式，讓更多未婚男女有機會進一步認識，相信有月老相助，一定能促成更多佳偶覓得真愛。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，拋繡球活動報名踴躍，目前已有300多名男性與60多名女性報名，男性報名可獲贈緣份葫蘆，女性報名獲贈85公分高粉紅小熊玩偶，報名至農曆大年初五、14日前截止。

蔡坤章指出，14日上午將於月老祖廟旁廣場舉行拋繡球活動，今年拋繡球有別以往，將出動35公尺高空作業車，方便參加的女子能更精準地將繡球拋向心儀對象。

大福興宮月老祖廟主委曾東本表示，因拋繡球配對成功，未來能步入禮堂的佳偶，廟方將致贈日本來回機票、四星級飯店住宿券、65吋液晶電視，希望在月老加持下，天下有情人終成眷屬。

廟方提醒，農曆春節期間，廟方有準備月老及白沙屯媽祖祝福加持的奶嘴、嬰兒鞋襪等禮品，新手父母可洽詢廟方。（編輯：謝雅竹）1130205